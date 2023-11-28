Esra Balamir'den İtiraf: Dilan Polat ile İlgili Tüm Detayları Anlattı!

Suç örgütüne üye olmak ve suç işlemek amacı ile örgüt kurmak suçlarında cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat gündemde kalmayı sürdürüyor. Fenomen ismin geçmiş dönemde birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptığı biliniyor. O isimler arasında Esra Balamir de yer alıyor.

Geçtiğimiz ay magazin yorumları ile gündemi takip eden 2. Sayfa programına konuk olan Balamir, Dilan Polat ile nasıl tanıştığını açık bir şekilde aktarmıştı. Canlı yayın esnasında o döneme dair detayları aktaran Esra Balamir açıklamasında:

"Klip çekimindeydim, Dilan Polat da klibe fotoğraf çekmeye gelmişti. Ben zaten onu tanıdığımda fotoğraf çekiyordu. Ortak tanıdığımız insanlar aracılığıyla bana ulaştı. 'Fotoğrafçıyım. Doğum fotoğrafı çekiyorum. Ünlülerin de fotoğrafını çekmek istiyorum. Benim ihtiyacım var yardımcı olur musun? Demet Akalın'ın da kızı var, onu da çekebilirim' dedi. Önceleri ciddiye almadım. Bana ilk bu taleple geldiğinde, ünlü arkadaşlarımla tanışmak isteyince aşırı rahatsız olmuştum. Birkaç kez daha beni arayıp, yardım isteyince 'tamam' dedim." ifadelerini kullandı. Polat'ı Demet Akalın ile tanıştıranın da kendisi olduğunu açıkça ifade etti.