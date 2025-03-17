Etiyopya, Tigray'deki Çatışmalar İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Etiyopya hükümeti, Tigray bölgesindeki çatışmaların yeniden başlamaması için uluslararası destek talep etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:22
Etiyopya, Tigray'deki Çatışmalar İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Etiyopya, Tigray'deki Çatışmalar İçin Acil Destek Arıyor

Etiyopya hükümeti, kuzeydeki Tigray bölgesinde meydana gelen çatışmaların yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla uluslararası topluma acil destek çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos'un Açıklamaları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ndeki (TPLF) artan gerilimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Timothewos, Kasım 2022'de imzalanan barış anlaşmasına sadık kalınması gerektiğini vurguladı. "Uluslararası toplumu, barışı bozanlar ile anlaşmayı sadakatle uygulamaya çalışanlar arasında ayırım yapmaya ve sürecin ilerlemesini desteklemeye çağırıyorum," dedi.

Oromo Kurtuluş Cephesi'nin İhlalleri

Timothewos, barış anlaşmasının bazı maddelerinin Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) tarafından ihlal edildiğini belirtti. OLF'yi, dış güçlerle işbirliği yapmak ve ülke içindeki yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü engellemekle suçladı. Aynı zamanda, OLF'nin barış anlaşmasının silahsızlanma maddesini ihlal ettiğini ve bunun yalnızca küçük ihlaller olmadığını ifade etti.

Geçmişteki Çatışmalar

Etiyopya'daki 2020-2022 yılları arasında süren iç savaşta binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ile Tigray güçleri arasında Kasım 2022'de imzalanan anlaşma, çatışmaların sona ermesini amaçlıyordu.

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