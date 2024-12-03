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Etlik Şehir Hastanesi'nden Göz Muayenesi Randevusu Açıklaması

Etlik Şehir Hastanesi, göz muayenesine dair sosyal medyada yayılan randevu iddialarını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:02
Etlik Şehir Hastanesi'nden Göz Muayenesi Randevusu Açıklaması

Etlik Şehir Hastanesi, Göz Muayenesi Konusundaki İddialara Yanıt Verdi

Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez, sosyal medyada yayılan göz muayenesi randevusunun Şubat 2025'e verildiğine dair iddialara açıklık getirdi. Sönmez, hastanın 6 Kasım'da randevusuz bir şekilde hastaneye geldiğini ve hemen muayene edildiğini duyurdu.

Yanlış Anlaşılmayı Aydınlatma

Prof. Dr. Sönmez, bir hastanın sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Hastamız 6 Kasım’da randevusuz olarak hastanemize gelmiş olmasına rağmen, profesör arkadaşlarımız tarafından muayene işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Hastaya Şubat ayında verilen randevunun ise sadece bir kontrol muayenesi olduğunu belirtti.

Sönmez, hastanın muayenesi sonrası verilen randevunun rutin bir takip işlemi olduğunu vurgulayarak, "Bu muayene, acil olmayan hastalarımız için uyguladığımız normal prosedürün bir parçasıdır." dedi.

Acil Durumlara 24 Saat Hizmet

Sönmez, kliniklerinin yoğun olmasına rağmen randevusuz gelen hastalara da yardım etmeye çalıştıklarını ve acil durumları olan hastalar için 24 saat hizmet sunduklarını belirtti.

Sonuç olarak, Sönmez, hastanın muayenesinin sonucunu doğru şekilde anlayamadığını ve muayenesinin kontrol muayenesi olduğunu bildiğini ifade etti. Bu açıklamanın amacının yanlış anlaşılmaları gidermek olduğunu da ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez...

Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez (fotoğrafta), bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan videosunda, "Etlik Şehir Hastanesine göz muayenesi için gittim, randevuyu ikinci ayın 5'ine verdi." sözleriyle randevu sistemine dair eleştiride bulunması üzerine basın açıklaması yaptı.

Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez...

Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Kenan Sönmez (fotoğrafta), bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan videosunda, "Etlik Şehir Hastanesine göz muayenesi için gittim, randevuyu ikinci ayın 5'ine verdi." sözleriyle randevu sistemine dair eleştiride bulunması üzerine basın açıklaması yaptı.

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