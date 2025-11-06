ETSO’dan İhracat Hamlesi: KUDAKA ile TRA1/25/TD/0041 Projesi

ETSO’dan üyelerine güçlü dış ticaret desteği

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerinin dış ticaret kapasitesini güçlendirmek, rekabet avantajını artırmak ve devlet desteklerinden maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje ve iş birliği

Bu kapsamda TRA1/25/TD/0041 referans numaralı proje ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde önemli bir adım atıldı. Hazırlanan sözleşme, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Hedefler

Proje kapsamında; oda üyesi işletmelerin ihracata yönlendirilmesi, dış ticaret bilgi ve becerilerinin artırılması, bölge firmalarının küresel pazarlarda daha etkin hale getirilmesi ve devlet teşviklerinden daha fazla faydalanmalarının sağlanması hedefleniyor.

ETSO’nun taahhüdü

ETSO açıklamasında, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde sunulan devlet teşvik ve desteklerinin üyelerle buluşturulmaya devam edileceği, bu imkanlardan daha fazla işletmenin yararlanması için çalışmaların süreceği vurgulandı. Erzurum iş dünyasının ihracat potansiyeline katkı sağlayacak önemli bir eğitim sürecinin başlatıldığı da bildirildi.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI, ÜYELERİNİN DIŞ TİCARET KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMEK, REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMAK VE DEVLET DESTEKLERİNDEN AZAMİ ÖLÇÜDE FAYDALANMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.