Euro-Med: Gazze'de Her Gün En Az 30 Kişi Kalıcı veya Geçici Sakat Kalıyor

Euro-Med: 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarda Gazze'de her gün en az 30 kişinin kalıcı veya geçici sakat kaldığı, toplam 21 bin yeni engel tespit edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:56
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürülen saldırılarda her gün en az 30 Filistinlinin kalıcı veya geçici sakat kaldığı belirtildi.

Sayılar ve Bulgular

Açıklamada, son 22 ay içinde Gazze'deki sakat insan sayısının %35 oranında arttığı vurgulandı. 681 gündür devam eden saldırılar boyunca yaralanan yaklaşık 156 bin kişiden 21 bininin kalıcı ya da geçici olarak sakat kaldığı aktarıldı.

Euro-Med, sağlık kurumlarından alınan verilere göre Gazze'de tespit edilen kalıcı sakatlık vakalarını şu şekilde paylaştı: 4 bin 800 ampütasyon, 1.200 felç, 1.200 körlük, 1.500 işitme ve konuşma kaybı olmak üzere toplam 8 bin 700 kalıcı sakatlık vakası.

Kullanılan Silahlar ve Etkileri

Açıklamada, sakatlıkların İsrail'in Filistinlilere yönelik kasıtlı ve sistematik şekilde aşırı güç kullanımı sonucu ortaya çıktığı ifade edildi. İsrail ordusunun, Gazze'de mümkün olan en fazla sayıda ölüm ve yaralanma ile birlikte Filistinlilerin kalıcı sakatlık, psikolojik ve fiziksel acılar yaşaması için parça tesirli bombalar, ağır patlayıcılar ve yerleşim alanlarına yönelik roketler dahil olmak üzere son derece yıkıcı silahlar kullandığı vurgulandı.

Sağlık Sistemi, Ampütasyon ve Hapishane İddiaları

Özellikle ampütasyon sayısındaki yüksek artışın, Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail tarafından çökertilmesinin bir sonucu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'den onlarca engelliyi alıkoyduğu ve bu kişilerin İsrail hapishanelerinde fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalıp tıbbi bakım dahil temel insan haklarından mahrum bırakıldığı iddia edildi.

Yardım Çağrısı

Euro-Med açıklamasında, Gazze'deki engellilere protez uzuv, psikolojik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri dahil acil insani destek sağlanması ve İsrail tarafından tahrip edilen özel tesislerin yeniden inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

