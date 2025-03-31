Euro-Med: İsrail Refah'ta İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik En Büyük Toplu İnfazı Gerçekleştirdi

İsrail'in Refah'taki İnsani Yardım Çalışanlarına Saldırıları Büyüyor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, modern dönemde insani yardım çalışanlarına yönelik "en büyük toplu infazı" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklama ve Detaylar

Euro-Med tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'ta Filistin Kızılayı, Sivil Savunma ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'dan 15 çalışanın kasten öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, kentte uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği belirtilerek, insani yardım çalışanlarının infazına dair kanıtların bulunduğu vurgulandı.

İnsani Yardım Çalışanlarının Durumu

Açıklamada, "Sahadaki kanıtlar, İsrail güçlerinin insani yardım çalışanlarını infaz ettiğini, araçlarını tahrip ettikten sonra cesetlerin çoğunu kumla kaplı derin bir çukura gömdüğünü gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarına yönelik bir dizi kasıtlı saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

Saldırının Ciddiyeti

Geçtiğimiz günlerde ise Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak üzere gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin kuşatma altına alındığını bildirdi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, daha sonra 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Son Gelişmeler

28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’a ait parçalanmış cesede ulaşıldığı duyuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah'ta cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı olduğunu ve başlarına ateş açıldığını bildirdi.