Ev Yapımı Konservede Botulizm Tehlikesi: Prof. Dr. Nazan Turhan'dan Hayati Uyarı

Prof. Dr. Nazan Turhan, ev yapımı konservelerde clostridium botulinum ve botulinum toksini riskine karşı sterilizasyon, tuz kullanımı ve saklama sıcaklığı uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:02
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, sonbaharda yapılan ev tipi konserveler konusunda tüketicilere hayati uyarılarda bulundu. Özellikle domates, biber, patlıcan ve turşu gibi ürünlerde yeterli sıcaklık ve sterilizasyon sağlanmadığında clostridium botulinum bakterisinin üreyebileceğini belirten Turhan, konserve hazırlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Prof. Dr. Turhan, bu bakterinin yarattığı riski şöyle özetledi: "Bu bakterinin ürettiği botulinum toksini, çok ciddi bir zehirlenme türü olan botulizme neden oluyor. Sinir sistemini etkileyen bu zehir, kasları felç edebiliyor ve tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabiliyor"

Havayla teması önleyin

Kasım ayında evde konserve yapımının yoğun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turhan, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Turşusu yapılacak sebzelerin mutlaka taze olması gerekir. Sebzeler topraktan tamamen arındırılmalı; kasenin içinde değil, musluk altında iyice yıkanmalı. En sağlıklı ambalaj cam kavanozlardır. Kullanılacak kavanoz, kapak ve mutfak gereçleri özenle temizlenmeli, gerekirse kaynar suyla steril edilmeli. Sebzelerin arasında hava kalmamalı, kavanozun içine tabak ya da ağırlık konularak sebzelerin havayla teması önlenmeli. Ayrıca, konservelerde bol miktarda tuz kullanmak da koruyuculuk açısından önemli."

Uzman uyarısı: Cam kavanoz kullanımı, kapak ve gereçlerin kaynar suyla sterilizasyonu, kavanoz içinde hava bırakmamak ve yeterli tuz kullanımı konserve güvenliğinin temel taşlarıdır.

Doğru sıcaklıkta saklayın

Fermentasyonun genellikle 3-5 gün içinde başladığını belirten Prof. Dr. Turhan, bu süreçte konservelerin serin ve karanlık bir ortamda saklanması gerektiğini belirterek, "Konserve kurulduktan sonra ilk 3-5 gün oda sıcaklığında (yaklaşık 20 derece) fermantasyon başlar. Gaz çıkışı ve hafif bulanma görülünce kavanozlar serin, karanlık bir yere (10-15 derece) veya buzdolabına alınmalıdır. Uzun süre sıcak ortamda (25 derece ve üzeri, özellikle 30-37 derece) bırakılan turşularda hem tat bozulur hem de botulizm riski artar" dedi.

Hızlı özet: İlk 3-5 gün yaklaşık 20°C oda sıcaklığında fermantasyon beklenir; gaz çıkışı görüldüğünde kavanozlar 10-15°C aralığına veya buzdolabına alınmalı. 25°C ve üzeri (özellikle 30-37°C) sıcaklıklar risk oluşturur.

İEÜ'lü Prof. Dr. Nazan Turhan'ın uyarıları, ev yapımı konserve hazırlayan tüketicilerin hijyen ve saklama koşullarına azami özen göstermesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

