Evde Tansiyon Ölçümü: Uzmandan Doğru Ölçüm İpuçları

Dr. Şeyma Akan İlhan, evde tansiyon ölçümünün doğru yapılmasının erken tanı ve tedavi için kritik olduğunu; 40 yaş ve üzerinin düzenli ölçüm yapması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:34
Evde Tansiyon Ölçümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel Denizli Tekden Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Akan İlhan, evde tansiyon ölçümünün doğru şekilde yapılmasının erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Doğru Ölçüm İçin Adımlar

Dr. İlhan, ölçümden önce mutlaka 5-10 dakika dinlenilmiş olması gerektiğini; son 30 dakika içinde çay, kahve ve sigara tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ölçüm sırasında kişinin oturur pozisyonda, sırtı yaslanmış halde olması, kolun kalp hizasında tutulması ve bacak bacak üstüne atılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan, bu hususlara uyulmadığında yanlış sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Tansiyon aletinin manşonunun kola ne çok sıkı ne de çok gevşek bağlanması gerektiğini belirten İlhan, ölçüm esnasında konuşulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Kimler Düzenli Ölçüm Yapmalı?

Dr. İlhan, ailesinde tansiyon hastalığı bulunan bireyler ile özellikle 40 yaş üzerindeki kişilerin evde belirli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmasının erken tanı açısından önemli olduğunu ifade etti. Tansiyonun uzun süre belirti vermeden yüksek seyredebildiğini ve bunun göz, kalp, beyin ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İlaç Kullananlara Uyarı

İlhan, uzun süredir aynı tansiyon ilacını kullanan hastaların da ölçümü ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. İlaç kullanan bireyler, herhangi bir şikayetleri olmasa bile belirli aralıklarla tansiyonlarını ölçmeli ve anormal bir değerle karşılaştıklarında mutlaka hekime başvurmalıdır.

