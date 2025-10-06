Everest'te Kar Fırtınası: Tibet'te Yüzlerce Mahsur, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Everest'in doğu yamaçlarında kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı; Tibet tarafında süren kurtarma çalışmaları, iletişim ve tahliyeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:51
Everest'te Kar Fırtınası: Tibet'te Yüzlerce Mahsur, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Everest Dağı'nda kar fırtınası nedeniyle kurtarma çalışmaları sürüyor

Doğu yamaçlarda mahsur kalanlar için tahliye ve iletişim çabaları yoğunlaşdı

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle kamplarda mahsur kalan yüzlerce kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında, mahsur kalan dağcıları kurtarmak için dün başlatılan çalışmalar sürüyor.

BBC'nin haberine göre, kurtarma görevlileri, Qudang bölgesinde 350 kişiyi güvenli bir yere ulaştırırken, dağdaki 200 kişiyle de iletişime geçti.

Geshuang Chen, 10 kişilik ekibiyle dağa tırmandığını belirterek fırtına sonrası kar derinliğinin bir metreye ulaştığını söyledi ve ekledi: "Hepimiz deneyimli yürüyüşçüleriz ama kar fırtınasıyla başa çıkmak yine de son derece zordu. Kurtulabildiğim için çok şanslıydım."

Çin'in Shenzhen kentinde eşi dağda mahsur kalan bir kadın, kar fırtınası nedeniyle geri dönüş yolunun son derece zorlu olduğunu, eşinin yavaş yavaş inebildiğini belirtti. Kurtarma ekipleri için de durumun kolay olmadığına işaret eden kadın, kar altında kalmaktan korkan eşinin neredeyse hiç uyumadığını söyledi.

Haberde ayrıca, Everest Dağı’nda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı ve bazı turistlerin kurtarıldığı, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrıları geldiği aktarıldı.

Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçildi. Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

