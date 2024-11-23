Evo Morales'ten Trump'a Darbe Suçlaması: 2019 Olayları Yeniden Gündemde

Evo Morales, 2019 Darbesini Donald Trump'a İthaf Etti

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 2019'da kazandığı seçimlerin ardından dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı, kendisine karşı yapılan darbeyi finanse etmekle suçladı. Cochabamba kentinde düzenlenen etkinlikte destekçileriyle bir araya gelen Morales, Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Morales, "Donald Trump, 2019 darbesinin lideridir. (Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi kastederek) Arce, darbe liderini tebrik ediyor, bunu anlamıyorum." ifadelerini kullandı. Latin Amerika'daki hiçbir solcunun ABD hükümetini savunması beklenemeyeceğini vurgulayan Morales, Arce'nin kendi iktidarını güvence altına almak için ABD'ye bel bağladığını iddia etti.

Halk Yeniden Morales'i İstiyor

Morales, halkın kendisini yeniden devlet başkanı olarak görmek istediğini belirterek, Çokuluslu Anayasa Mahkemesinin (TCP) kendisinin adaylığını engelleyen kararını yasal bulmadığını ifade etti.

Bolivya'daki 2019 Krizi

Bolivya'da, 20 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia ederek, destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. Muhalefetin baskısı ve ordunun isteğiyle Morales, devlet başkanlığı görevini bırakmış ve iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Evo Morales, çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda yönetimden uzaklaştırılmasında ABD'nin parmağı olduğunu belirtmiş, 13 Kasım 2019'da Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.