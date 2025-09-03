Evreka! Macar Dehaların İzinde sergisi 11 Eylül'de açılıyor

11 Eylül - 20 Kasım | Macar Kültür Merkezi

Macar Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi, 11 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, "2025 Bilim ve İnovasyon Yılı" çerçevesinde; buluş ve icatlarıyla dünya çapında iz bırakan Macar bilim insanlarını tarihi bir perspektifle ele alıyor. Başlık, Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini keşfettiğinde kullandığı "Evreka!" (Buldum!) ifadesine atıfta bulunuyor.

Gösterimde, rubik küpünden akış deneyine, televizyondan mRNA teknolojisine kadar pek çok önemli bilimsel keşif ve başarı yer alıyor. Sergide, bu çalışmaların arkasındaki isimler ve onların katkıları; ayrıca söz konusu bilim insanlarının başta Nobel Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülen başarıları ziyaretçilere aktarılacak.

Serginin küratörlüğünü tarihçi ve müzeolog Vilmos Gal üstleniyor. Ayrıca, Buda Kalesi mirasını korumaktan sorumlu Varkapitanysag kurumunun desteğiyle hayata geçirilen sergi, tarih, bilim ve inovasyon meraklıları için kapsamlı bir sunum vadediyor.

Sergiyi ziyaret etmek isteyenler, 20 Kasım tarihine kadar Macar Kültür Merkezi'nde sergiyi görebilecek.