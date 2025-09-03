DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Evreka! Macar Dehaların İzinde sergisi 11 Eylül'de açılıyor

Macar Kültür Merkezi'nde 11 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında 'Evreka! Macar Dehaların İzinde' sergisi ziyarete açılıyor; Macar bilim insanlarının keşifleri tarihsel bir perspektifle sunuluyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:15
Evreka! Macar Dehaların İzinde sergisi 11 Eylül'de açılıyor

Evreka! Macar Dehaların İzinde sergisi 11 Eylül'de açılıyor

11 Eylül - 20 Kasım | Macar Kültür Merkezi

Macar Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi, 11 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, "2025 Bilim ve İnovasyon Yılı" çerçevesinde; buluş ve icatlarıyla dünya çapında iz bırakan Macar bilim insanlarını tarihi bir perspektifle ele alıyor. Başlık, Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini keşfettiğinde kullandığı "Evreka!" (Buldum!) ifadesine atıfta bulunuyor.

Gösterimde, rubik küpünden akış deneyine, televizyondan mRNA teknolojisine kadar pek çok önemli bilimsel keşif ve başarı yer alıyor. Sergide, bu çalışmaların arkasındaki isimler ve onların katkıları; ayrıca söz konusu bilim insanlarının başta Nobel Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görülen başarıları ziyaretçilere aktarılacak.

Serginin küratörlüğünü tarihçi ve müzeolog Vilmos Gal üstleniyor. Ayrıca, Buda Kalesi mirasını korumaktan sorumlu Varkapitanysag kurumunun desteğiyle hayata geçirilen sergi, tarih, bilim ve inovasyon meraklıları için kapsamlı bir sunum vadediyor.

Sergiyi ziyaret etmek isteyenler, 20 Kasım tarihine kadar Macar Kültür Merkezi'nde sergiyi görebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti
7
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş