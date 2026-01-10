Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı

Açılışa ATO Başkanı Gürsel Baran katıldı

Evrensel Diş Polikliniği 2’nci şubesini Beytepe’de hizmete sundu. Açılış törenine Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran de katıldı.

Açılış konuşmasında Gürsel Baran, etkinliğin önemine değinerek insan sağlığının öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Baran, mekânın hasta memnuniyetini esas alan bir anlayışla ve "çok kıymetli, çok özel cihazlarla donatılmış" bir yapıda olduğunu belirtti. Ayrıca, burada "çok kıymetli hocalarımızın hizmet verdiği bir mekan" ifadesini kullandı.

Baran, sağlık sektörünün şehir ekonomisine katkısına dikkat çekerek, "Ankaramız’ın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi" dedi ve bu tür tesislerin şehre değer katacağını söyledi.

Polikliniğin kurucusu Dt. Zerrin Tüfekçi ise Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısına işaret ederek, "Ülkemizin sesini tüm dünyaya daha doğru, daha etik, daha güzel bir şekilde duyurmaya çok ihtiyacımız var. Ankara’mızın da daha fazla uçuşa ihtiyacı var" sözleriyle beklentilerini paylaştı. Tüfekçi, daha fazla direkt uçuşun sağlık sektöründeki hak edilen konumun dünyaya duyurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve bunun en büyük dileği olduğunu söyledi.

Açılış töreni katılımcıların kurdele kesimiyle tamamlandı. Törenin ardından Dt. Zerrin Tüfekçi, ATO Başkanı Gürsel Baran ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

