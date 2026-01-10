Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Evrensel Diş Polikliniği Beytepe'de 2’nci şubesini açtı. ATO Başkanı Gürsel Baran, sağlık turizminin Ankara için önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:29
Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı

Açılışa ATO Başkanı Gürsel Baran katıldı

Evrensel Diş Polikliniği 2’nci şubesini Beytepe’de hizmete sundu. Açılış törenine Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran de katıldı.

Açılış konuşmasında Gürsel Baran, etkinliğin önemine değinerek insan sağlığının öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Baran, mekânın hasta memnuniyetini esas alan bir anlayışla ve "çok kıymetli, çok özel cihazlarla donatılmış" bir yapıda olduğunu belirtti. Ayrıca, burada "çok kıymetli hocalarımızın hizmet verdiği bir mekan" ifadesini kullandı.

Baran, sağlık sektörünün şehir ekonomisine katkısına dikkat çekerek, "Ankaramız’ın en kıymetli alanlarından birisi de sağlık turizmi" dedi ve bu tür tesislerin şehre değer katacağını söyledi.

Polikliniğin kurucusu Dt. Zerrin Tüfekçi ise Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısına işaret ederek, "Ülkemizin sesini tüm dünyaya daha doğru, daha etik, daha güzel bir şekilde duyurmaya çok ihtiyacımız var. Ankara’mızın da daha fazla uçuşa ihtiyacı var" sözleriyle beklentilerini paylaştı. Tüfekçi, daha fazla direkt uçuşun sağlık sektöründeki hak edilen konumun dünyaya duyurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve bunun en büyük dileği olduğunu söyledi.

Açılış töreni katılımcıların kurdele kesimiyle tamamlandı. Törenin ardından Dt. Zerrin Tüfekçi, ATO Başkanı Gürsel Baran ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARA’DA ÖZEL BİR DİŞ POLİKLİNİĞİNİN AÇILIŞINA KATILAN ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL...

ANKARA’DA ÖZEL BİR DİŞ POLİKLİNİĞİNİN AÇILIŞINA KATILAN ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "ANKARA'MIZIN EN KIYMETLİ ALANLARINDAN BİRİSİ DE SAĞLIK TURİZMİ" DEDİ.

ANKARA’DA ÖZEL BİR DİŞ POLİKLİNİĞİNİN AÇILIŞINA KATILAN ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin’den Sudan’a 6. İyilik Gemisi RO QUEEN Uğurlandı
2
Köşk’ün 40 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
3
Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek
4
Bayrampaşa'da 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ambulans için trafiği durdurdu
5
Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Ocak'ta Gazetecilere Veda ve Teşekkür
6
Mavi Objektif TV'nin Yeni Ofisi Kayseri'de Açıldı
7
Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları