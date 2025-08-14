Eyal Zamir'den İran'a Yeniden Saldırı Tehdidi

Genelkurmay Başkanı'nın uyarısı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, İran'a gerekirse tekrar saldırmaya hazır olduklarını söyledi.

Zamir'in açıklaması, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyareti sırasında Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'i eleştirmesinden bir gün sonra geldi. Laricani, ziyareti sırasında, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor." demişti.

Zamir, İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah ile Yemen'deki İran destekli Husiler'i vurduğunu söyleyerek, "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız." dedi.

Haziran'da başlayan çatışma süreci

13 Haziran'da İsrail, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

22 Haziran'da ABD, İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran da 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.