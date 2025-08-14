DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Eyal Zamir'den İran'a Yeniden Saldırı Tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Glilot Üssü'nde İran'a gerekirse tekrar saldıracaklarını söyledi; açıklama Laricani'nin eleştirisinin hemen ardından geldi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:05
Eyal Zamir'den İran'a Yeniden Saldırı Tehdidi

Eyal Zamir'den İran'a Yeniden Saldırı Tehdidi

Genelkurmay Başkanı'nın uyarısı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, İran'a gerekirse tekrar saldırmaya hazır olduklarını söyledi.

Zamir'in açıklaması, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyareti sırasında Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'i eleştirmesinden bir gün sonra geldi. Laricani, ziyareti sırasında, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor." demişti.

Zamir, İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah ile Yemen'deki İran destekli Husiler'i vurduğunu söyleyerek, "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız." dedi.

Haziran'da başlayan çatışma süreci

13 Haziran'da İsrail, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

22 Haziran'da ABD, İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran da 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası