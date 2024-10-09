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Eyfel Kulesi Statüsü Üzerinde İki Farklı Görüş

Fransa'da kültür bakanı ve belediye başkanı, Eyfel Kulesi'nin tarihi eser statüsü hakkında birbirine zıt görüşlere sahip.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:27
Eyfel Kulesi Statüsü Üzerinde İki Farklı Görüş

Eyfel Kulesi İçin Anlaşmazlık Devam Ediyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün tarihi eser olarak tescillenmesi gerektiğini ifade etti. Ancak, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu talebe karşı duruyor.

Statü Değişikliği Gerekliliği

Dati, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Paris’in diğer büyük şehirlere kıyasla daha az kayıtlı tarihi esere sahip olmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Eyfel Kulesi’nin tarihi eser olarak kayıtlarda var olduğunu, ancak tescillenmemiş olduğunu belirtti. Bakan, ancak bu tescil olmadan kulenin gerçek anlamda korunmasının mümkün olmadığını savundu.

Belediye Başkanı’nın Tepkisi

Belediye Başkanı Hidalgo, Eyfel Kulesi'nin zaten yeterince korunmakta olduğunu iddia ediyor. Dati, Hidalgo’nun kulenin tescil talebine karşı çıkmasını anlamakta güçlük çektiğini belirtti ve bu durumu kişisel bir mesele haline getirmemesi gerektiğini vurguladı. Bölge valinin de Hidalgo'ya bir mektup gönderdiğini aktardı.

Kültür Bakanı'ndan Uyarı

Kültür Bakanı, eğer Hidalgo taleplerine yanıt vermezse, Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi için resen karar alacağını açıkladı.

2026 Seçimleri ve Gelecek Belirsizliği

Bazı kaynaklara göre, Dati 2026 Paris Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olacağını belirtti. Diğer yandan, 10 yıldır bu koltukta oturan Hidalgo'nun yeniden aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Eyfel Kulesi'nin Tarihi ve Önemi

Eyfel Kulesi, Paris’in 7. bölgesinde yer alıyor ve yapımı 2 yıl sürerek 1889 yılında tamamlanmıştı. Kule, Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümünde düzenlenen 1889 Paris Dünya Sergisi için inşa edilmiştir. Kule, 1964 yılında Fransa'da tarihi eserler listesine alınmış, 1991'de ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Fransa'da tarihi eserler "kayıtlı" ve "tescillenmiş" olmak üzere iki ayrı statüye sahiptir. Tescillenmiş eserler, daha fazla devlet desteği alır ve güvenlikleri artırılır.

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