Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler

Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor

İstanbul'da bir trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi Eylem Tok, ABD'de sürdürülen iade duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu durum, Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u kazadan sonra ABD'ye kaçırması nedeniyle gerçekleşti.

Duruşmanın Ayrıntıları

Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi’nde üçüncü kez karşı karşıya geldiği duruşmada, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir savunma süreci yaşandı. Savcılık, Tok'un, çocuğunu yurt dışına kaçırması nedeniyle Türkiye'de suçlu olduğunu savunurken, savunma avukatı Burak Erden, Tok'un Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının olmadığını ve Türk ceza kanunlarına göre suçunun hafif olduğunu belirtti. Hakim Donal J. Jabell, mahkemenin ilerlemesi için savunmaları özetlemek üzere taraflara 1 hafta süre tanıyarak, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aileden Duygusal Mesajlar

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Erden, Eylem Tok ve oğlu Timur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı; "İfade vermeleri gerekecek. İhmal suretiyle kasten adam öldürme ve delilleri karartma suçlarından ceza alabilirler," dedi.

Ailenin avukatına sunulan mektuplarda, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, eşinin sadece bir isim olmadığını, bir baba ve eş olduğunu belirtti. Ayrıca, Timur Cihantimur'un ve annesinin sorumluluk almadığını ifade ederek, "Bu adaletsizliğin devam etmesine izin vermeyin," şeklinde bir çağrıda bulundu.

Pervin Aci de, oğlunun kazada hayatını kaybetmesini hatırlatarak, yapılan eylemlerin sonuçlarından kaçmanın mümkün olmadığını dile getirdi: "Adalet, mesafe ile kaçınılamayacak bir kavramdır," ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'daki Kazanın Detayları

Olay, Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana geldi. 3 ATV aracından biri arızalanmışken, diğer bir aracın yaralanan 5 kişiden biri olan Oğuz Murat Aci'yi öldürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından, Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un, kaçış yolunu seçerek önce Mısır’a, ardından ABD’ye gitmeleri tespit edildi.

İlişkinin yasal süreçleri devam ederken, şüphelilerin Türkiye’ye iadesi için gerekli belgeler Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye iletildi ve 14 Haziran’da Polis tarafından gözaltına alındılar.

Eylem Tok ve oğlu, daha önce 18 Haziran'da mahkemeye çıkarılmıştı ve o tarihten bu yana tutuklulukları devam etmektedir.