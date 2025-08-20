DOLAR
Eymen es-Safedi: İsrail'in Suriye'ye Girişi Anarşiye Yol Açar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Suriye topraklarına girmesinin istikrarsızlığa ve anarşiye yol açacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:08
Safedi-Lavrov görüşmesinin ardından yapılan açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Suriye topraklarına girmesinin bölgedeki istikrarı bozacağı uyarısında bulundu. Safedi, bu tür adımların anarşi ve istikrarsızlığa yol açacağını kaydetti.

Safedi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Suriye'deki askeri ve güvenlik adımlarının durumu daha da istikrarsızlaştırdığını vurguladı.

Ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin zorlanması gerektiğini belirten Safedi, Suriye topraklarının daha derinliklerine inilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Suriye yönetimi, komşu İsrail için bir tehdit oluşturmuyor. İsraillilerin endişelerine de saygı duyacak adımlar atmalıyız ancak Suriye topraklarına el konulması, bu sorunları ve endişeleri çözmeyecek. Bu, yalnızca istikrarsızlığa ve anarşiye yol açacaktır."

Safedi ayrıca, Suriye devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekleyeceklerini ve Suriye hükümetinin bu yöndeki girişimlerini desteklediklerini belirtti.

