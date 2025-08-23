Eymir Gölü yakınında yangın çıkarma girişimi: Şüpheli tutuklandı

Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda gerçekleşen olayda şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkarma girişiminde bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında bölgede yanmaya başlayan kuru otlar, vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında olay yerinde bulunan S.A.H'nin ifadesine başvurdu. S.A.H, eşiyle spor yapmak için ODTÜ Ormanı'na girdikleri sırada 1,70–1,80 boylarında, mavi tişörtlü bir kişinin alandan çıktığını gördüklerini, ormana girdiklerinde ise 10 metre aralıklarla kuru otların yandığını fark ettiklerini bildirdi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı tespit edilen D.P. kısa sürede yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.