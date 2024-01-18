EYT'li olmayanları bayram ettirecek emeklilik düzenlemesi! Şartlar netleşti

Bakanlık, 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olanları ilgilendiren önemli bir adım attı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen kişiler için kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçiyor. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan ve diğer emeklilik koşullarını yerine getiren yaklaşık 2 milyon EYT'liyi etkilemeye başladı. İşte detaylar...





SGK GİRİŞİ 1999 SONRASI OLANLARI İLGİLENDİREN EMEKLİLİK GELİŞMESİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren başvuruda bulunan 1 milyon 632 bin kişiye emeklilik aylığı bağlandı. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında SGK girişi olanlar için yeni bir düzenleme yapılmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. İşte diğer ayrıntılar...





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bu önemli adım, 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan bireyleri sevindirdi. Kademeli emeklilik düzenlemesi, bu kişilere daha adil bir emeklilik süreci sunmayı amaçlıyor. Düzenleme kapsamında, belirli koşulları yerine getiren ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı çalışmaya başlamış olan EYT'li bireylerin emeklilik hakları konusunda iyileştirmeler yapılacak.

Bu adım, EYT'li olarak bilinen ve emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak görülüyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi, daha geniş bir perspektifte sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi hedefi doğrultusunda atılan bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, emeklilik sürecinde adil bir yaklaşım ve fırsat eşitliği sağlamak amacı taşıyor, ayrıca 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan bireylerin emeklilik beklentilerine yanıt verme amacını taşıyor.