EYT'siz emeklilik yolu açıdı! 2008 sonrası işe girenlere piyango çıktı

Türkiye'de emeklilik sisteminde devrim niteliğinde bir değişiklik yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilik reformu, 2008 ve sonrası SGK girişi olanlar için altın fırsatlar sunuyor. Artık EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) endişesiyle boğuşan milyonlarca kişi için kıl payı kaçırılan bir emeklilik imkanı doğuyor.

Yeni düzenleme, 2008 ve sonrası SGK'ya kayıtlı olan herkesi kapsıyor. Ancak belirli şartları yerine getirenler bu fırsatlardan yararlanabilecek. Kadın çalışanlar için muazzam bir fırsat! Sigorta başlangıç tarihinden önce üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilen kadınlar, altı yıla kadar erken emekli olabilecekler. Erkek çalışanlar için de benzer bir imkan söz konusu. Sigorta giriş tarihinden önce askerlik yapanlar, askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını en az bir yıl öne çekebilecekler.





İş gücünü veya sağlığını yüzde 60 ve üstü oranda kaybedenlere, on yıl prim ödeme ve 1800 gün şartı ile malulen emeklilik hakkı sunuluyor. Madencilik gibi ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar da devletten prim desteği alarak daha erken emekli olabilecekler. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik sistemine büyük bir nefes aldırılıyor ve milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali gerçeğe dönüşüyor.