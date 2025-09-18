EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Milyonlarca emekli adayı için süre daralıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle hak sahibi olup henüz başvurusunu yapmamış vatandaşlar için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonuna kadar başvuru yapmamanın maliyetinin ağır olabileceğine dikkat çekti.

Son 90 Gün: Düşük Maaş Alarmı

Her yıl yeniden belirlenen katsayılar ve büyüme rakamları nedeniyle, emeklilik dilekçesinin verildiği tarih hayati önem taşıyor. Erdursun, bu yıl sonuna kadar —yaklaşık 3 ay içinde— başvuru yapmayanların, gelecek yıl başvurduklarında ömür boyu daha düşük bir maaşa mahkum olabileceklerini belirtti.

Erdursun'a göre, emeklilik başvurusunu 2026'ya bırakanların maaş kaybı, mevcut ekonomik veriler ışığında %5 ila %10 arasında olabilir.

Geçen Sene Kayıp %31'i Bulmuştu

2024 yılında emeklilik başvurusunu yapmayıp 2025'e erteleyen binlerce emekli adayı, maaşlarında %31'e varan kayıplar yaşamıştı. Yüksek enflasyon nedeniyle güncellenen katsayılar, beklemeyi tercih edenlerin aleyhine işlemiş ve büyük mağduriyet yaratmıştı. Uzmanlar, benzer bir senaryonun bu yıl da tekrarlanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguluyor.

Erdursun, uyarısında "2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar, brüt aylıklarına göre bu zararlarını ancak 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor!" dedi.

"Çalışmaya Devam Edeceğim" Diyenler Dikkat

Emeklilik hakkını elde etmiş olmasına rağmen mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmek isteyenler bir ikilemle karşı karşıya. Birçok işveren, çalışanının emekli olduktan sonra aynı pozisyonda devam etmesine sıcak bakmıyor; bu yüzden binlerce kişi işini kaybetmemek için emeklilik başvurusunu bilinçli olarak erteliyor.

Uzmanlar, bu stratejinin kısa vadede güven sağlasa da uzun vadede ciddi maaş kaybı riski taşıdığını ve hak sahiplerinin tarihler konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.