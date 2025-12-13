DOLAR
Eyüp Sultan Camii Avlusunda 556 Yıllık Ağaç Devrildi

Eyüp Sultan Camii avlusunda bu sabah 556 yıllık ağaç devrildi; o sırada kimsenin olmaması olası faciayı önledi, olay havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:30
Avluda kimsenin olmaması olası faciayı önledi

Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan ağaç bu sabah saatlerinde devrildi.

556 yıllık geçmişe sahip olan caminin bahçesindeki ağaç, köklerinden sökülerek avludaki demir korkulukların üzerine yaslandı. Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü.

O esnada avluda kimsenin olmaması, olası bir faciayı engelledi.

Ağacın devrildiği alana güvenlik amacıyla bariyerler konuldu ve bölgeye müdahale edildi. Olayın yaşandığı nokta havadan görüntülendi.

