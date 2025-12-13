Eyüp Sultan Camii Avlusunda 556 Yıllık Ağaç Devrildi
Avluda kimsenin olmaması olası faciayı önledi
Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan ağaç bu sabah saatlerinde devrildi.
556 yıllık geçmişe sahip olan caminin bahçesindeki ağaç, köklerinden sökülerek avludaki demir korkulukların üzerine yaslandı. Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü.
O esnada avluda kimsenin olmaması, olası bir faciayı engelledi.
Ağacın devrildiği alana güvenlik amacıyla bariyerler konuldu ve bölgeye müdahale edildi. Olayın yaşandığı nokta havadan görüntülendi.
EYÜP SULTAN CAMİİ AVLUSUNDA BULUNAN AĞAÇ BU SABAH SAATLERİNDE DEVRİLDİ