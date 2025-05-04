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Eyüp Sultan Camisi Fransa'nın Roubaix Kentinde Açıldı

Roubaix'te ibadete açılan Eyüp Sultan Camisi, 3 bin kişilik kapasitesiyle 12 yıl süren yapım süreciyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:56
Eyüp Sultan Camisi Fransa'nın Roubaix Kentinde Açıldı

Fransa'nın Roubaix Kentinde Eyüp Sultan Camisi Hizmete Girdi

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde, 12 yıl süren yapım süreci sonrasında açılışı yapılan Eyüp Sultan Camisi, 3 bin kişilik ibadet alanı ile bölge halkına hizmet vermeye başladı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan bu muhteşem yapı, Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

Yüksek Katılımla Açılış Töreni Gerçekleşti

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen görkemli törene, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, DİTİB Fransa Başkanı Bayram Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı ve çok sayıda yerel yetkili katıldı.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Kondi, törende yaptığı konuşmada, "Bu cami, gönülleri ve kalpleri birleştiren bir yapı." diyerek camilerin sadece ibadet mekanı değil, dostluk ve birlikte yaşama iradesinin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Caminin Özellikleri ve Mimari Yapısı

Eyüp Sultan Camisi, 23 metre yüksekliğinde bir minare ve 15 metre yüksekliğinde bir ana kubbe ile dikkat çekiyor. Ayrıca, caminin yapımında kullanılan mermerler Konya'dan, kapılar ise Maraş'tan temin edildi. İç mekanında özel olarak üretilmiş Manisa yün halısı ile dekore edilen camide, İstanbul'dan getirilen 8 metrelik avize de dikkat çekiyor.

Caminin avizesinde, örümcek ve haşerelerden korunmak için deve kuşu yumurtaları kullanılmasına Mimar Sinan'dan ilham alınırken, Roubaix Belediyesi de camiye çıkan caddenin adını "İstanbul Caddesi" olarak değiştirdi.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12...

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12 yıl süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin açılışı yapıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12...

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12 yıl süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin açılışı yapıldı.

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