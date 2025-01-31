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Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

Eyüpsultan'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi. Olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:53
Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

Eyüpsultan'da Cenaze Töreni Gerçekleşti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçtiğimiz günlerde trajik bir olay yaşandı. Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu aile üyeleri, Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün (12), İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere hazırlandı.

Cenaze Namazı ve Defin Töreni

Aile bireylerinin cenazeleri, Sultangazi'deki Hediye Hanım Camisi'nde kılınan ikindi vakti cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Yenigün ailesinin yakınları ve komşuları katılarak acı kayba ortak oldu.

Olayın Detayları

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocuk Dilan Yenigün, silahla vurularak öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan 17 yaşındaki oğulları B.Y.’nin ise evden kaçtığı tespit edildi.

Polis Operasyonu

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yaparak, cinayet şüphelisi olan B.Y.'yi Bursa'da kısa süre içinde yakalamayı başardı. Olayın detayları ve şüphelinin yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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