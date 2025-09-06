DOLAR
Eyüpsultan'da Aydınlatma Direğine Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan Soytürk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:53
Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde, Erkan Soytürk'ün kullandığı 34 FC 2466 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden koparak yol kenarına fırladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yol ve çevre güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olay yerindeki çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

