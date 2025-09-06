Eyüpsultan'da Aydınlatma Direğine Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza Ayrıntıları
Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde, Erkan Soytürk'ün kullandığı 34 FC 2466 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden koparak yol kenarına fırladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve İnceleme
Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yol ve çevre güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olay yerindeki çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
