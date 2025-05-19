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Eyüpsultan'da Lüks Otomobil Yangını: Sürücü Tehlikeyi Son Anda Atlattı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, alevleri son anda kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:57
Eyüpsultan'da Lüks Otomobil Yangını: Sürücü Tehlikeyi Son Anda Atlattı

Eyüpsultan'da, seyir halindeyken aniden yangın çıkan lüks otomobil, korkutucu bir olayla karşı karşıya kaldı. Yangın, Hasdal-Kemerburgaz yolunda, 34 CAA 08 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükselmesi sonucu meydana geldi.

Sürücü Celal Alaz Adalı, aracı yan yolda durdurarak büyük bir tehlikeyi son anda atlattı. Olay yerinde hemen yangın söndürme ekiplerine haber verildi ve itfaiye ile polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Ancak yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Olay esnasında aracın yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu arada sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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