Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı

Eyüpsultan'da 7 Ağustos'ta evinin önünde vurulan Muammer Öztürk'ün ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kaydına girdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:43
Eyüpsultan'da, 7 Ağustos sabahı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muammer Öztürk (48)'ün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokağı'nda meydana gelen olayda, Öztürk'ün 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek üzere hareket ettiği sırada saldırıya uğradığı belirlendi. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu, silahla ateş açan şüphelinin M.T.U. (48), saldırıyı cep telefonuyla kayda alan kişinin ise 18 yaşından küçük N.B.A. olduğu tespit edildi. Beylikdüzü'ndeki adreste oldukları belirlenen iki şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.C.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Görüntüler ve saldırının gerekçesi

Olayın, taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin birlikte yürümesi, saldırganın ateş açıp kaçması ve diğer zanlının saldırı anını cep telefonuyla kaydetmesi yer alıyor.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T.U. ve N.B.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer şüpheli M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öztürk, 7 Ağustos sabah saatlerinde evinin önünde vurulmuş ve kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

