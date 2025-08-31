DOLAR
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü

Eyüpsultan Yeşilpınar'da silahla vurulan 20 yaşındaki Nesimi Acar, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti; polis şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:05
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü

Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir genç silahla vurularak ağır yaralandı.

Olayın Detayları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği tespit edilen Nesimi Acar (20)'ın sokakta silahla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Polis ekipleri, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

