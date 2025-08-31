Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir genç silahla vurularak ağır yaralandı.
Olayın Detayları
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği tespit edilen Nesimi Acar (20)'ın sokakta silahla vurulduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerince Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma
Polis ekipleri, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.