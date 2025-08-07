Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Olayın Geçmişi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muammer Öztürk (48) ağır yaralandı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Muammer Öztürk işe gitmek için 34 KOZ 634 plakalı aracıyla hareket ettiği sırada saldırıya uğradı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Mahallelinin Gözlemleri

Mahalle sakinlerinden Zeki Sarıbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yatakta yatıyordum. 2 el silah sesi duydum. Yaralıyı ambulans götürdü. Durumu iyi değildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün Geçmişi

Öte yandan, Muammer Öztürk'ün geçmişinde "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

