DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Muammer Öztürk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:55
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Olayın Geçmişi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muammer Öztürk (48) ağır yaralandı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Muammer Öztürk işe gitmek için 34 KOZ 634 plakalı aracıyla hareket ettiği sırada saldırıya uğradı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Mahallelinin Gözlemleri

Mahalle sakinlerinden Zeki Sarıbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yatakta yatıyordum. 2 el silah sesi duydum. Yaralıyı ambulans götürdü. Durumu iyi değildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün Geçmişi

Öte yandan, Muammer Öztürk'ün geçmişinde "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde...

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek için hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde...

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek için hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek