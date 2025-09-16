Eyyüp Kadir İnan: İzmir'deki çöp krizinin sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediyesi

Eyyüp Kadir İnan İzmir'deki çöp krizini değerlendirdi

AK Parti'den belediyeye sert eleştiri

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de günlerdir toplanmayan çöplerin sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirtti. İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın halk sağlığını korumak için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.

İnan, kentte mahkeme kararıyla kapatılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine hala umut bağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Krizin büyümemesi için yalnızca geçici ve kontrollü bir izin verildi. Bu izin 31 Ekim 2025'e kadar geçerli ve günlük 2477 ton sınırı bulunuyor. Tüm teknik, idari ve cezai sorumluluk Büyükşehir Belediyesine ait. İnan, İzmir'de çöplerin toplanmadığını, İzmirlilerin çile çekmesinin nedenini ise beceriksizlik, vizyonsuzluk ve CHP zihniyeti olarak nitelendirdi.

İnan, milletvekilleri olarak krizi çözmek için sorumluluk aldıklarını belirterek Harmandalı için şu değerlendirmeyi yaptı: Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak büyük bir şanssızlık olsa da, söz konusu İzmirliler olunca kolları sıvadık.

İnan'ın önerdiği çözüm adımları

İnan, çözüm yollarını şu şekilde sıraladı: Karşıyaka Yamanlar'da acilen yeni çöp tesisine başlanması, mevcut tesislerde kapasite artışı yapılması, entegre atık yönetim planının hayata geçirilmesi, geri dönüşüm, enerjiye dönüştürme ve çevreci bertaraf sistemlerinin kurulması.

CHP ve Özgür Özel'e sert eleştiri

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alarak İzmir'i çöp dağlarına, sineğe ve kötü kokuya mahkum etmekle suçladı ve siyasi eleştirilerde bulundu. İnan, koltuk kavgaları ve yolsuzluk iddialarına vurgu yaparak önceliğin İzmir'in çöplerinin toplanması olması gerektiğini kaydetti.