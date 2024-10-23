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Ezber Bozan Kadınlar Projesi ile Çorum'da Üretim Kadınların Eliyle Yükseliyor

Çorum'da 7 kadın, CNC operatörlüğü yaparak teknik alanda fark yaratıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:26
Ezber Bozan Kadınlar Projesi ile Çorum'da Üretim Kadınların Eliyle Yükseliyor

Çorum'da Kadınların CNC Operatörlüğü Başarısı

Çorum'da, YAĞMAKSAN A.Ş. tarafından hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" ile teknik alanda kadınların yer alması sağlanıyor. Proje kapsamında 7 kadın, CNC tezgahında yüksek hassasiyetli parçalar üreterek sanayideki yerlerini almış durumda.

Projenin Amacı ve Eğitime Katılan Kadınlar

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren YAĞMAKSAN, önemli sektörlere yönelik 4 bin kritik parçayı uluslararası pazara sunuyor. Teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen projede, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) ve Tezmaksan Akademi işbirliği ile iki hafta süren eğitim programı düzenlendi.

Bu programda, 10 kadın kursiyere CNC freze ve torna eğitimi verildi ve başarıyla eğitimi tamamlayan 9 kursiyerden 7'si şirkette istihdam edildi.

Kadınların Üretim Sürecindeki Rolü

İş kıyafetlerini giyerek tezgah başına geçen kadınlar, 28-40 yaş aralığında ve üretim kalitesini artırmak için çalışıyorlar. Şirketin yönetim kurulu üyesi Ebru Gül Çömüz, kadınların iş gücüne kattığı titizlik ve detaycılığı vurguladı. Çömüz, "Kadınların titizlikle çalıştığı alanlarda kalite artıyor, bu da büyümeyi sağlıyor,” dedi.

Kadın Operatörlerin Etkisi

YAĞMAKSAN'ın iş geliştirme yöneticisi Mehmet Alp Başnur ise kadın operatörlerin işe başlamasıyla birlikte üretim bölümündeki verimliliğin arttığını belirtti. Kadınların çalışma şeklinin çalışma ortamını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Başnur, "Kadın operatörlerimizin üretimde sağladıkları verimlilik kaliteyi artırdı," şeklinde konuştu.

Başarı Hikayeleri

Bilgisayar programlama mezunu 36 yaşındaki Hatice Dincelir, eğitimin ardından çalışma hayatına katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Kadın isterse her şeyi başarır, yeter ki kendine güvensin," ifadelerini kullandı.

Ezber Bozan Kadınlar Projesi, kadınların sanayi alanında yer almasını destekleyerek, gelecekte daha fazla kadın ve genç kadın rol modeli yaratma hedefinde önemli bir adım atmış durumda.

Çorum'da "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC freze/torna eğitimi aldıktan sonra işe...

Çorum'da "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC freze/torna eğitimi aldıktan sonra işe başlayan 7 kadın, kadınların teknik işlerde de başarılı olacağını ispatlamak istiyor. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 30 yıldır üretim yapan YAĞMAKSAN AŞ, havacılık, raylı sistem, enerji sektörü gibi 7 ana sektör için ürettiği yaklaşık 4 bin kritik parçayı Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Meksika, Brezilya, Kanada ve Amerika'ya ihraç ediyor.

Çorum'da "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC freze/torna eğitimi aldıktan sonra işe...

Çorum'da "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC freze/torna eğitimi aldıktan sonra işe başlayan 7 kadın, kadınların teknik işlerde de başarılı olacağını ispatlamak istiyor. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 30 yıldır üretim yapan YAĞMAKSAN AŞ, havacılık, raylı sistem, enerji sektörü gibi 7 ana sektör için ürettiği yaklaşık 4 bin kritik parçayı Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Meksika, Brezilya, Kanada ve Amerika'ya ihraç ediyor.

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