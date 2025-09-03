DOLAR
Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'ten Gazze'ye Aç Bırakma Politikası Reddedildi, Arap-İslam Dayanışması Çağrısı

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Gazze'ye uygulanan abluka ve aç bırakma politikasını kınayarak Arap ve İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:58
Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib: Gazze'ye uygulanan aç bırakma politikası reddedildi

Mevlit Kandili programında Arap ve İslam dayanışması çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı abluka ve aç bırakma politikasını kınadı ve Arap ile İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan açıklamaya göre Tayyib, Kahire'deki El Menara Uluslararası Konferans Merkezi'nde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Mevlit Kandili programı sırasında konuştu.

Tayyib konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştirerek, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri reddettiğini belirtti ve Arap ve İslam ülkelerine birleşme çağrısı yaptı.

Şeyh Tayyib, "İslam, çocukların öldürülmesini haram kılmış ve askerlerini onların hayatlarını korumakla sorumlu tutmuştur, diğer rejimler ise Gazzeli çocukların aç bırakılmasını teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Mücadele ve kararlılıkla dolu coğrafyada geçmişin derslerine vurgu yapan Tayyib, tarihi örnekler vererek birlik mesajı verdi: "Haçlılar, Filistin topraklarını bir asır boyunca işgal ettiklerinde binlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudi'yi katlettiler... Ardından Araplar ve Müslümanlar birleşip kahraman lider Selahaddin'in arkasında saf tutunca, Haçlılar geldikleri yerden geri döndüler ve topraklar sahiplerine iade edildi."

Tayyib, tek çözümün İslam dayanışmasıyla desteklenen Arap dayanışması olduğunu vurgulayarak, kurum olarak savaş veya çatışma savunucusu olmadıklarını; adalet, hakkaniyet ve karşılıklı saygı temelinde barış istediklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda Tayyib, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye seslenerek, "Filistin davasının çözülmesine karşı çıkan, Filistin halkının kendi topraklarında kalma hakkını savunan ve yerinden etme komplolarını reddeden kararlı duruşunuzu destekliyoruz." dedi.

