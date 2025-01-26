Ezine'de 110 Yıllık Deniz Mayını İmha Edildi: Çanakkale Savaşları'ndan Kalma

Ezine ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık bir deniz mayını etkisiz hale getirildi. Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde bulunan bu mayın, savaş dönemine ait olan İngiliz menşeli bir maddenin parçasıydı.

Mayının imhası için Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi bölgeye sevk edildi. Uzman ekip, hasar vermemek adına gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, mayını denizde etkisiz hale getirmeyi başardı.

İmha işleminin ardından mayın parçaları, sudan çıkarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi. Bu tür tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, bölgedeki güvenliği sağlamak için büyük önem taşıyor.

Çanakkale'deki Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde, denizde Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı döneme ait İngiliz menşeli 110 yıllık deniz mayını bulundu. Mayın, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından denizde etkisiz hale getirildi. Mayın parçaları, sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi.

Çanakkale'deki Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde, denizde Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı döneme ait İngiliz menşeli 110 yıllık deniz mayını bulundu. Mayın, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından denizde etkisiz hale getirildi. Mayın parçaları, sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi.