Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü: Turuncu Balonlar Umutla Uçtu

Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik Ezine Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlendi ve katılımcılar turuncu kurdeleyle yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüş rotası ve etkinlik

Yürüyüş, Ezine Hükümet Konağı önünden başlayıp Öğretmen Evi önünde son buldu. Yürüyüşün sonunda farkındalık renginde süslenen turuncu balonlar gökyüzüyle buluştu ve etkinliğe görsel bir vurgu kazandırdı.

Yetkililerin mesajları

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün şehrimiz için çok kıymetli olan bir etkinliğe hem bir başlangıç yapacağız hem de Çocuk Lösemisi Haftası dolayısıyla biz bu kardeşlerimize farkındalık oluşturmak ve birlik beraberliğin bir simgesi olması dolayısıyla bugün kıymetli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmamızda başta vesilesi olan kıymetli kaymakamımıza siz kıymetli hemşehrilerimize ve katılımcılarımız huzurunda yarıca teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberliğin daim olduğu, kahkahaların eksik olmadığı, çocukların her zaman mutlu olduğu nice haftalarımız olsun"

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu hafta burada toplanmamızın ana sebebi olan lösemi hastası olan yavrularımız ve onlara büyük bir özveriyle destek olan, kol kanat geren kıymetli aileleri. Geçtiğimiz 2 gün boyunca lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturabilmek için meslek yüksek okulumuzda bir panel gerçekleştirdik. Dün kültür merkezimizde bir panel gerçekleştirdik. Bugün ise farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde hepimizin gördüğü büyük bir mücadele var. Onların, yüzünde, gözlerinde umut var. Biz aslında bu farkındalık programını yaparken onların o umutlarını görünür kılmak için bir ışık yakalım istedik" dedi.

Aileden duygusal destek mesajı

Ezine'de çocuğu lösemi ile mücadele eden anne Ebru Özel, organizasyon için duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutlu olduk, bizi de böyle bir günde düşündükleri için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu uçurulan balonların hepsi bütün çocuklara şifa olsun. İnşallah bizim çocuğumuz da en kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşur"

Katılımcılar

Yürüyüşe Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

