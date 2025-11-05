Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü: Turuncu Balonlar Umutla Uçtu

Ezine'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte turuncu kurdele ve balonlarla lösemiye dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:37
Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü: Turuncu Balonlar Umutla Uçtu

Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik Ezine Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlendi ve katılımcılar turuncu kurdeleyle yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüş rotası ve etkinlik

Yürüyüş, Ezine Hükümet Konağı önünden başlayıp Öğretmen Evi önünde son buldu. Yürüyüşün sonunda farkındalık renginde süslenen turuncu balonlar gökyüzüyle buluştu ve etkinliğe görsel bir vurgu kazandırdı.

Yetkililerin mesajları

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün şehrimiz için çok kıymetli olan bir etkinliğe hem bir başlangıç yapacağız hem de Çocuk Lösemisi Haftası dolayısıyla biz bu kardeşlerimize farkındalık oluşturmak ve birlik beraberliğin bir simgesi olması dolayısıyla bugün kıymetli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmamızda başta vesilesi olan kıymetli kaymakamımıza siz kıymetli hemşehrilerimize ve katılımcılarımız huzurunda yarıca teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberliğin daim olduğu, kahkahaların eksik olmadığı, çocukların her zaman mutlu olduğu nice haftalarımız olsun"

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu hafta burada toplanmamızın ana sebebi olan lösemi hastası olan yavrularımız ve onlara büyük bir özveriyle destek olan, kol kanat geren kıymetli aileleri. Geçtiğimiz 2 gün boyunca lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturabilmek için meslek yüksek okulumuzda bir panel gerçekleştirdik. Dün kültür merkezimizde bir panel gerçekleştirdik. Bugün ise farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde hepimizin gördüğü büyük bir mücadele var. Onların, yüzünde, gözlerinde umut var. Biz aslında bu farkındalık programını yaparken onların o umutlarını görünür kılmak için bir ışık yakalım istedik" dedi.

Aileden duygusal destek mesajı

Ezine'de çocuğu lösemi ile mücadele eden anne Ebru Özel, organizasyon için duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutlu olduk, bizi de böyle bir günde düşündükleri için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu uçurulan balonların hepsi bütün çocuklara şifa olsun. İnşallah bizim çocuğumuz da en kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşur"

Katılımcılar

Yürüyüşe Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYASIYLA YÜRÜYÜŞ...

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYASIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYASIYLA YÜRÜYÜŞ...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi