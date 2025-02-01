Fahrettin Altun'dan Etem Çalışkan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:47
Fahrettin Altun'dan Etem Çalışkan'a Taziye Mesajı

Fahrettin Altun'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için bir taziye mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaligrafi sanatçısı ve ressam, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın Çalışkan'ın ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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