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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor

İsrailli fanatik gruplar, Mescid-i Aksa'da polis korumasında baskın düzenlemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:09
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor

Fanatik Gurup Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudi grupların hedefi olmaya devam ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1135 kişilik patlayıcı bir grup, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Dini Ritüeller ve Kısıtlamalar

Baskın sırasında yüzlerce fanatik, mescidin avlusunda dolaşarak çeşitli sloganlar atarak ve marşlar söyleyerek bu durumu daha da tahrik edici hale getirdi. Bazı kişiler, Talmudik ritüeller gerçekleştirmek üzere yerlere kapanma eyleminde bulundu. Bu esnada Müslümanlara yönelik giriş kısıtlamaları da uygulandı.

Geçmişteki Baskınlar

Bu baskının öncesinde, 1780 fanatik Yahudi dün sabah ve öğle saatlerinde de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu tür olayların Müslümanların haklarının ihlali olduğunu vurguluyor.

Mescid-i Aksa'nın Yönetimi

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı olarak Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yönetiliyor. 1994 yılında İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşmasına dayanarak bu yönetim sağlanıyor. Ancak, 2003 yılından beri Yahudilerin izinsiz ve polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girmeleri sıkça gözlemlenmekte.

Kazı Çalışmaları ve İsrail'in İddiaları

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa içerisinde bulunan müze, medreseler ve diğer yapılar altında kazı çalışmaları yürütmekte. Bu çalışmaları, 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddiası ile gerçekleştirmelerine rağmen, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün korunmasına dair Müslümanların endişeleri devam ediyor. Fanatik grupların, daha fazla provokasyona yol açabilecek baskınları, bölgedeki gerilimi artırmakta.

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