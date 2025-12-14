DOLAR
FAO Talks: Yaşar Üniversitesi'nde Gençlikle Tarım ve Dijitalleşme Vurgusu

Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen FAO Talks panelinde tarımda gençleşme, dijital köy projeleri ve kadın girişimciliği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:13
FAO Talks: Yaşar Üniversitesi'nde Gençlikle Tarım ve Dijitalleşme Vurgusu

FAO Talks: Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz paneli Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşti

Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ve Migros iş birliğiyle düzenlenen panelde, giderek yaşlanan tarım nüfusunun gençleştirilmesi gereği vurgulandı. FAO Talks-Gençlerle Tarımı ve Gıdayı Konuşuyoruz başlıklı etkinlik Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Tarımda gençleşme gerekliliği

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Türkiye'de tarımda yaş ortalamasının 60’lara ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde yenilikçi öğrenme ortamları sunuyoruz. Gençlerin enerjisi ile dijital teknolojilerin gücünü birleştirerek sektörde katma değerli ürünler amaçlıyoruz. Tarımda yaş ortalamasını 30’lu yaşlara çekmek gerekiyor. Bu nedenle gençleri tarım sektörüne kazandırmalıyız. Fakültemizi bu nedenle kurduk."

Kandiller, İzmir Ticaret Borsası ile hayata geçirilen İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi'nin Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına kabul edildiğini belirterek, tarım-gıda tedarik zincirlerindeki verimliliğin artırılmasına odaklandıklarını söyledi.

Dijital köyler ve geleceğin uygulamaları

FAO Gıda Şampiyonu ve Beslenme ile Diyet Uzmanı Dilara Koçak moderatörlüğündeki "Dijital Tarım Çağında Sosyal Etki ve Girişimcilik" bölümünde konuşan Dr. Ayşegül Selışık, FAO'nun 80 yıldır hiç kimseyi aç bırakmamayı hedeflediğini vurguladı. Selışık, "FAO'nun dört temel stratejisi var; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam. FAO, üniversiteler, özel sektör ve üreticiyi buluşturan dörtlü ekosistem şart. Dijitalleşmeyi çiftçiyi ve tarımı destekleyecek şekilde kullanmalıyız." dedi.

Selışık, FAO'nun Dijital Köyler Girişimi kapsamında Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Köyü'nde iklim ve ahır sensörleri, drone teknolojileri ve dijital çiftlik yönetim uygulamalarıyla pilot olarak hayata geçirilen "dijital keçi çiftliği" modelini anlattı. Bu modelin hayvancılıkta verimliliği ve izlenebilirliği artırdığı, üreticilerin iş yükünü azalttığı belirtildi. Ayrıca kadın kooperatiflerinin FAO destekli Hepyerinden.com gibi dijital pazaryerlerine entegrasyonu ile ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştığı ve kırsal kalkınmada yeni pazar yapılarının oluştuğu ifade edildi.

Selışık, FAO'nun Bolu'da yürüttüğü bir pilot uygulamada zeytin tarlasına yerleştirilen sensörlerin sulama verimliliğinde yüzde 40 artış sağladığını; bunun su ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sunduğunu aktardı.

Kadınlar öncü rolünde

Selçuk Yaşar Ödülü'nün beşinci sahibi ve dünyanın ilk "Akıllı Köyü"nü kuran sosyal girişimci Tülin Akın, tarımda son 20 yılda SMS'den yapay zekaya uzanan ciddi bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Akın, "20 yıl önce bu işe başlarken çiftçilere bilgisayarı nasıl kullanacaklarını hatta SMS yoluyla hava şartlarını nasıl takip edeceklerini anlatmak durumunda kaldık. Günümüzde ise tarımda yapay zekanın verimi nasıl artıracağını konuşuyoruz. Üstelik bu konuda kadın çiftçiler öncü rol üstleniyor." şeklinde konuştu.

Nilay Arslan ise Migros Ege Kurumsal İletişim ve Aile Kulüpleri Müdürü olarak kurumlarının Tarım Platformu'nu kurduğunu belirtti ve şu bilgileri paylaştı: "Üreticiler bu proje kapsamında iyi tarım uygulamaları, videolu eğitimler, sürdürülebilirlik programları, kadın ve aile kulüpleri ile Migros’un ekosistemine dahil olabiliyorlar."

