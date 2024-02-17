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Farklı şehirlerde aynı kaderi paylaştılar! Dede ve torun aynı günde hayata gözlerini yumdu

Kocaeli 'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir’de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay, aynı gün vefat etmeleri ailelerini yasa boğdu. Abdullah Koç’un yaşlılık nedeniyle, torunu Büşra Özay’ın ise gribal enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:43
Farklı şehirlerde aynı kaderi paylaştılar! Dede ve torun aynı günde hayata gözlerini yumdu

Aynı Günde Vefat Eden Dede ve Torunları İçin Yasa Boğuldular

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay, aynı gün içinde yaşamlarını yitirdi. Alzheimer hastası olan dede ve gribal enfeksiyon nedeniyle yaşamını kaybeden torunu için ailelerinde büyük bir üzüntü yaşandı.

vefat

Dede ve Torunun Cenazesi Dualarla Toprağa Verildi

Abdullah Koç ve Büşra Özay'ın cenazesi, aileleri ve sevenlerinin katılımıyla bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri de katıldı.

vefat

Dede ve Torunun Aynı Günde Vefatı Büyük Üzüntü Yarattı

Abdullah Koç'un yaşlılık nedeniyle, Büşra Özay'ın ise gribal enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı gün içinde yaşanan bu acı olay, aile ve yakın çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

vefat

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