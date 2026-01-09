Faruk Acar: AK Parti Tarafsız ve Gerçeği Yansıtan Gazeteciliğin Yanında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında partisinin Genel Merkez binasında parti muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için etik ve doğru habercilik vurgusu ön plana çıktı.

Gazetecilere vefa ve kayıpların anılması

Acar, dünyanın dört bir yanında çalışan gazetecileri anmanın bir borç olduğunu belirterek, özellikle Gaza'da 2025 yılında 270 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Acar, "Gaddar yönetimlerinin sessizlik ve eylemsizliklerine inat, kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler" sözleriyle mesleğin fedakârlığına dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'deki dönüşümden bölgesel istikrara kadar geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak doğru bilgiyi ulaştıran basın emekçilerine şükranlarını sundu.

Dijital manipülasyon ve basının rolü

Acar, gelişen teknolojinin kötüye kullanımıyla dijital mecralarda organize yalanlar ve küresel algı kampanyalarıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. "Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir" diyen Acar, "AK Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ve iletişimde tam bağımsızlık

Acar, 2026 yılını Türkiye için tam anlamıyla bir "reform yılı" yapma kararlılıkları olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomi, hukuk, demokrasi ve özgürlüklerde büyük atılımları barındırdığını söyledi. Bu vizyonun önceliklerinden birinin terörden arınmış bir Türkiye ve bölgesinde huzur olduğunu belirten Acar, iletişimde tam bağımsızlık idealine işaret etti.

Acar, "Türkiye Yüzyılı, savunma sanayinden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıyı sonlandırırken Acar, ailelerinden ve sosyal hayatlarından fedakârlık ederek gece gündüz haber peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve ebediyete irtihal etmiş tüm basın şehitlerini rahmetle andı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TANITIM VE MEDYA BAŞKANI FARUK ACAR, "AK PARTİ OLARAK HER ZAMAN SORUMLU VE TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE SADECE GERÇEĞİ YANSITAN GAZETECİLİĞİN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.