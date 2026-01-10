Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinlikleri

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:35
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mersin'de çeşitli programlarla kutlandı. Etkinlikler, Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı; Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Tören ve mesajlar

Törende konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocakın sektör için taşıdığı öneme dikkat çekerek basın emekçilerinin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolünü vurguladı. Tepe, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkı açısından vazgeçilmez bir görev olduğunu ve milli birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

MTSO'dan kahvaltılı buluşma

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi de basın mensuplarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, 29 No’lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Programın konuğu Mersinli gazeteci Can Coşkun oldu.

Hakan Sefa Çakır, konuşmasında yapay zekânın gazetecilik sektörü üzerindeki etkilerine değindi ve özellikle teknolojinin doğru kullanımının önemini vurguladı: "Yapay zeka işinizi elinizden almayacak. Yapay zekayı sizden daha iyi kullananlar işinizi elinizden alacak." Çakır, basın mensuplarının birlik ve beraberlik içinde olmasının kentin ve demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Teşekkür ve iş birliği vurgusu

Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocak'ın sadece bir tarih olmadığını, sektör açısından büyük anlam taşıdığını ifade ederek tarafsız ve doğru haberciliğin önemini bir kez daha dile getirdi. Tepe, MTSO'ya basın sektörüne verdiği destekler için teşekkür etti ve iş birliğinin süreceğini söyledi.

Program, Can Coşkun'un ulusal basına ilişkin tecrübe paylaşımı ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

AK Parti'den kutlama mesajı

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer de 10 Ocak dolayısıyla yayımladığı mesajda basın mensuplarının halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkat çekti. Ciğer, "Halkımızı bilgilendirme amacıyla gece gündüz demeden, tarafsız ve özgür bir şekilde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren kıymetli basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve şeffaflığın sağlanması noktasında basın emekçilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri, Mersin'de basın mensupları ve kurum temsilcilerinin bir araya gelerek meslek dayanışmasını ve basın özgürlüğünün önemini vurguladığı bir dizi programla tamamlandı.

