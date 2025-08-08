Faruk Acar'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu: 'Hassasiyetle Götürmeliyiz'

Faruk Acar'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Tokat'ta gerçekleştirdiği konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu, bizim hassasiyetle götürmemiz, çok ince eleyip sık dokumamız gereken bir süreç" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın Projeleri

Acar, partisinin "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti'nin 24. yaşını kutlayacağını hatırlattı. Acar, ayrıca, partisinin 24 yıllık tarihinin, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerle dolu olduğunu vurguladı.

Küresel Liderlik ve İrade

Acar, “Küresel bir liderimiz var.” diyerek, Türkiye'nin gerçekleştirdiği projelerle dünya üzerinde nasıl bir etki yarattığını açıkladı. Otoyollar, şehir hastaneleri, tren projeleri ve daha birçok alanda yapılan çalışmaları sıralayan Acar, Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk pozisyonunu da dikkat çekti.

Barış Projesi ve Hassasiyet

Acar, "Terörsüz Türkiye projesi, bizim hayal ettiğimiz ve bu hikayeyi tüm Türkiye'nin her noktasına taşıyabileceğimiz bir projedir" diyerek, bu sürecin PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi gerektiği üzerinde durdu. Acar, bunun sadece bir gönül projesi değil, aynı zamanda bir barış süreci olduğunu da dile getirdi.

Tavsiyeler ve Komisyon Çalışmaları

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektupların ulaşımının kadın kolları tarafından sağlandığını belirtti. “Burada hassasiyetle altını çizeceğimiz bir al ver pazarlığımız yoktur.” sözleriyle, şehit aileleri konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, Mecliste bir komisyonda yürütülen süreç hakkında da bilgi verdi.

Tokat'taki ziyarete, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt ile AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve MKYK üyeleri de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (sağda), AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında partisinin Tokat İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Adem Dizer, ziyarette Acar'a yöresel bir hediye takdim etti.

