Faruk Acar: İsrail, 2023’ten beri Gazze’de 270’e yakın gazeteciyi hedef aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak programında İsrail’in 2023’ten bu yana Gazze’de 270’e yakın gazeteciyi hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Program, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Beyoğlu Sütlüce adresinde gerçekleştirildi; Abdullah Özdemir, Saliha Demirer ve çok sayıda yerel ile ulusal basın mensubu katıldı.

Kahvaltı öncesinde Acar, Özdemir ve Demirer masaları tek tek dolaşarak gazetecilerle fotoğraf çekildi ve günlerini kutladı. Etkinlikte ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan kısa film davetlilere izletildi.

Faruk Acar programdaki konuşmasında gazeteciliğin zorluklarına vurgu yaptı ve dünya genelinde mesleğin ağır bedeller ödediğini söyledi. Acar, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "İsrail, 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü kanlı saldırılarda 270’e yakın gazeteci kardeşimizin hayatına kastetti. Bu tablo, hakikati boğmak isteyenlerin, gerçeğin sesini kesmek için çocuk; kadın ya da gazeteci ayırt etmeksizin nasıl bir gaddarlığa büründüğünün en somut ispatıdır".

Acar, sözlerine devamla medya ve dezenformasyon tehlikesine de dikkat çekti: "Şehit olan tüm basın mensuplarına bu vesileyle Allah rahmet diliyorum. AK Parti olarak bizler medyayı demokrasinin en güçlü teminatlarından birisi olarak görüyoruz. Bizim medyayla ilişkimiz her zaman güven ve samimiyet esasına dayanmıştır ancak günümüzde bilginin hızıyla beraber maalesef bilginin kirliliği de artmıştır. Bugün konvansiyonel savaşların yanı sıra siber dünyadaki dezenformasyon savaşlarıyla da karşı karşıyayız. Bu savaş bilginin kirletilmesi ve hakikatin üzerinden ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz çağda yalan saniyeler içinde kıtaları aşarken gerçeğin sesi maalesef bazen bu gürültüde kısılmaktadır. Sistematik yalanlarla toplumun sinir uçlarıyla oynandığı bu süreçte yerel ve ulusal basınımızın etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır."

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazetecilik mesleğinin kutsallığına ve fedakârlığına işaret ederek mesleği şu sözlerle nitelendirdi: "Bu mesleğin icra edilmesi bir diğer tarafıyla da hiç kolay olmayan aynı zamanda içinde bulunan şartlar dolayısıyla da birçok zorluğu bünyesinde barındıran bir anlam ve mana taşımakta. Bu vesileyle özellikle böylesine anlamlı bir günde meslek icra eden kıymetli arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız özellikle hatırlamamız ve onlarla bir arada olmamız gerektiğine en kalbi şekilde inanıyoruz. Ama tabii gazetecilerimizi sadece bugüne sığdıran sadece bugünlerde anlamlandıran bir siyasetçi değilim. Özellikle 365 günümüzün tamamında bir arada olduğumuz kardeşlerimizin tüm zorluklarını içinde bulundukları şartlardaki tüm sıkıntılarını da bizzat bilen ve bunun için de aynı zamanda mücadele eden bir yol arkadaşınız olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gazetecilik mesleğinin bir diğer anlamlı ve önemli olan kısmı da ülkemiz içerisindeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve milli cephede yer alındığında bunun toplumun ortak duygusunu milli duygusunu manevi duygusunu daha da büyütmeye en önemli araç olduğudur."

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

