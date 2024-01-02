Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu

Bugün 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyonda yaptığı açıklamada, depremin 8 Eylül'de El-Huz'da olan 7 büyüklüğündeki depremin devamı niteliği taşıdığını söyledi.

El-Huz'da 8 Eylül gecesi gerçekleşen depremde 3 bine yakın insan can verdiği kayıtlara geçmişti. Depremde 6 binden fazla insanın da yaralandığı belirtilmişti. Deprem, özellikle Azilal bölgesinde de büyük bir can kaybına yol açtığı biliniyor.