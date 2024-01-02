Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu

Fas'ın kuzeyinde deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Azilal bölgesiydi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu
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Bugün 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyonda yaptığı açıklamada, depremin 8 Eylül'de El-Huz'da olan 7 büyüklüğündeki depremin devamı niteliği taşıdığını söyledi.

El-Huz'da 8 Eylül gecesi gerçekleşen depremde 3 bine yakın insan can verdiği kayıtlara geçmişti. Depremde 6 binden fazla insanın da yaralandığı belirtilmişti. Deprem, özellikle Azilal bölgesinde de büyük bir can kaybına yol açtığı biliniyor.

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