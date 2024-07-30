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Fas, Fransa’nın Batı Sahra Planına Destek Verdiğini Açıkladı

Fas, Fransa'nın Batı Sahra konusundaki destek açıklamasından memnun. Kral 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Macron ile iletişimde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:15
Fas, Fransa’nın Batı Sahra Planına Destek Verdiğini Açıkladı

Fas’tan Fransa’ya Destek Mesajı

Fas, Fransa'nın tartışmalı Batı Sahra meselesinde, Rabat yönetiminin özerklik temelli çözüm önerisine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Mektup

Fas Kraliyet Divanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Kral 6. Muhammed için yazdığı mektubun içeriği hakkında açıklamada bulundu. Bu mektup, Macron'un tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla kaleme alınmıştı.

Açıklamaya göre, Fransa, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki özerklik planını, sorunun çözümü için uygun bir çerçeve olarak değerlendirmekte. Bu durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olan Fransa'nın destek adımının, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğine dair önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Macron’un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin özerklik planına olan desteğinin kesin ve değişmez olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu planın BMGK kararlarına uygun biçimde adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmanın temel taşı olduğunu dile getirdi.

Macron, Batı Sahra’nın bugünü ve geleceği için Fas’ın egemenliğine bağlı olduklarını belirtirken, Fransa'nın ulusal ve uluslararası alanda bu tutumu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.

Cezayir'den Tepki

Cezayir, 25 Temmuz'da, Fransa’nın Fas’ın özerklik planına destek vermesi kararına büyük üzüntü duyduğunu ve bunu güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı.

Batı Sahra Sorunu Nedir?

Batı Sahra, Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb olarak iki ana bölgeden oluşmakta ve Fas'ın fiili egemenliği altındadır. Bu bölge, uzun yıllardır Fas, Cezayir ve İspanya arasında çözülemeyen bir sorun haline gelmiştir. Özellikle Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın 'kurtuluş' hareketi olarak kendini tanıtarak, bu konunun merkezinde yer almaktadır.

Fas, 2007 yılında genişletilmiş özerklik önerisi sunmuşken, Cezayir destekli Polisario, bölgenin kaderinin belirlenmesi için referandum talep etmektedir. Polisario Cephesi, 1991'de BM gözetiminde varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütmüştü. Ancak, o tarihten bu yana Batı Sahra'nın statüsü hakkında gerçekleştirilen müzakereler bir sonuca ulaşamamıştır.

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