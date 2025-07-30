Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Fas, Kral 6. Muhammed'in Tahta Çıkışını Kutladı

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Büyükelçi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Lazreq, "Tahta Çıkış Günü"nün ulusal bir gün kutlaması olmanın ötesinde, Fas halkının tarihi bağlılığını pekiştiren bir an olduğunu dile getirdi.

Reformlarla Dolu 26 Yıl

Lazreq, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışından bu yana başlatılan büyük reform projelerinin özellikle politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanları kapsadığını vurguladı. Bu reformların, yeni kalkınma modelinde sosyal adaleti öncelikle göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Büyükelçi, son 26 yılda Fas'ın geçirdiği köklü dönüşümlere ve sağlık, sosyal hayat, enerji, ulaşım gibi sektörlerde sağlanan ilerlemelere değindi.

Derin İlişkiler ve Ticari İşbirlikleri

Lazreq, Fas'ın, diplomasi açısından denge, diyalog ve uzlaşıya dayalı bir politika benimsediğini belirtirken, Türkiye ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinden de bahsetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin serbest ticaret anlaşması sayesinde 5 milyar dolar sınırını aştığını vurguladı.

İki ülkenin birçok alanda işbirliğini güçlendirme kararlılığının altını çizen Lazreq, "Yaşasın Fas, yaşasın Türkiye" şeklinde Türkçe bir ifade ile konuşmasını tamamlarken, durumu pekiştiren samimi sözler sarf etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Türkiye'nin Fas'a olan desteğini vurgulayarak, hiç kuşkusuz iki ülke arasında tarihi ve kültürel bağların mevcut olduğunu söyledi. Kral 6. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu bağların daha da güçlendiği ifade edildi.

Gümrükçü, Fas'taki Türk yatırımlarının arttığını, 180’den fazla Türk şirketinin orada faaliyet gösterdiğini ve 15 binden fazla Faslıya istihdam sağladığını söyledi. Ayrıca, karşılıklı yatırımların enerji, turizm ve savunma sanayisinde önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kültürel Bağlar ve Eğitim

Gümrükçü, iki ülke halkları arasındaki bağı güçlendiren 'eğitim' ve 'genç nüfus hareketliliği' gibi unsurların da ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'de yaklaşık 4,500 Faslı öğrencinin eğitim aldığını vurgulayan Gümrükçü, bu öğrencilerin iki ülke arasında doğal bir köprü oluşturacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı, Fas'ın Türkler arasında popüler bir turizm rotası olarak bilindiğini hatırlatarak, her iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirtti.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in (sağ 3) ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü (sol 3), yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 26. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in (sağ 3) ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü (sol 3), yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.