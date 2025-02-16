Fas'ın Marakeş Kentinde Yangın: 400 Dükkan Kül Oldu

Marakeş'te Yangın Felaketi: 400 Dükkan Yok Oldu

Fas'ın Marakeş kentinde, Rebi Çarşısı'nda meydana gelen yangında yaklaşık 400 dükkan tamamen yandı. Neyse ki, bu felakette hiçbir can kaybı yaşanmadı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay yerinde bulunan sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Marakeş'teki İşletmeler ve Meslekler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Tuvala, yangının nedenini açıklayarak, "Yangında hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ancak kıyafet, sebze, meyve ve mutfak eşyaları satan 400 dükkanın bulunduğu çarşı tamamen yandı." dedi.

Yeni Çarşı İçin Bekleyiş

Tuvala ayrıca, çarşının geçici olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, kurulum aşamasındaki yeni çarşının tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Yangının nedenleriyle ilgili olarak ilgili makamların bir soruşturma başlattığı kaydedildi.