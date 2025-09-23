Fas'ta Akademisyenler ve Aktivistler Gazze İçin Kısmi Açlık Grevi Düzenledi

Fas’ın başkenti Rabat’ta onlarca akademisyen ve insan hakları aktivisti, Gazze’deki abluka ve iddialara karşı protesto amaçlı kısmi açlık grevi gerçekleştirdi.

Eylemin Organizasyonu ve Süresi

Eylem, sivil toplum örgütü Filistin Çalışma Grubu tarafından düzenlendi. Katılımcılar grevi 09.00-18.30 saatleri arasında sürdürerek dayanışma mesajı verdi.

Program ve Etkinlikler

Açlık grevine katılanlar çeşitli etkinlikler organize etti. Program kapsamında Soykırım ve Birleşmiş Milletler'in Rolü başlıklı bir konferans da yer aldı ve katılımcılar konuya ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

Dayanışma Görüşmeleri ve Sloganlar

Organizasyon boyunca Filistin halkıyla dayanışma sloganları atıldı. Etkinlikte, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosuna katılan Faslılarla görüşmeler yapıldı ve bazı katılımcılar çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi.

Eylem, akademik ve insan hakları çevrelerinin Gazze'ye yönelik uygulamalara dikkat çekme ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.