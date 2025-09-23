Fas'ta Akademisyenler ve Aktivistler Gazze İçin Kısmi Açlık Grevi Düzenledi

Fas’ın Rabat’ında onlarca akademisyen ve insan hakları aktivisti, Gazze’deki abluka ve iddia edilen soykırıma tepki olarak 09.00-18.30 arasında kısmi açlık grevi yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:59
Fas'ta Akademisyenler ve Aktivistler Gazze İçin Kısmi Açlık Grevi Düzenledi

Fas'ta Akademisyenler ve Aktivistler Gazze İçin Kısmi Açlık Grevi Düzenledi

Fas’ın başkenti Rabat’ta onlarca akademisyen ve insan hakları aktivisti, Gazze’deki abluka ve iddialara karşı protesto amaçlı kısmi açlık grevi gerçekleştirdi.

Eylemin Organizasyonu ve Süresi

Eylem, sivil toplum örgütü Filistin Çalışma Grubu tarafından düzenlendi. Katılımcılar grevi 09.00-18.30 saatleri arasında sürdürerek dayanışma mesajı verdi.

Program ve Etkinlikler

Açlık grevine katılanlar çeşitli etkinlikler organize etti. Program kapsamında Soykırım ve Birleşmiş Milletler'in Rolü başlıklı bir konferans da yer aldı ve katılımcılar konuya ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

Dayanışma Görüşmeleri ve Sloganlar

Organizasyon boyunca Filistin halkıyla dayanışma sloganları atıldı. Etkinlikte, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosuna katılan Faslılarla görüşmeler yapıldı ve bazı katılımcılar çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi.

Eylem, akademik ve insan hakları çevrelerinin Gazze'ye yönelik uygulamalara dikkat çekme ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek