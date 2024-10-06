Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Fas’ta Büyük Filistin Destek Gösterisi

Fas’ın başkenti Rabat’ta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteride on binlerce kişi bir araya geldi.

İnsanlık Dramına Dikkat Çekildi

Göstericiler, "Filistin özgürleşene dek Aksa Tufanı!" ve "İsrail’le normalleşme şehitlere ihanettir" sloganları atarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen savaş nedeniyle Filistin’de yaşanan insani krize dikkat çektiler.

Parlamento Önünde Toplandılar

Katılımcılar, Rabat'taki Eski Şehir'den başlayarak, Filistin’e destek vermek için parlamento binası önüne yürüdüler. Burada, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı durdurması için hem ulusal hem de uluslararası topluma çağrıda bulunarak, saldırıların sonlanması yönünde baskı yapılmasını istediler.

Amerikan Desteğine Tepki

Göstericiler ayrıca, ABD hükümetinin İsrail’e verdiği destekleri kınayarak, Filistin ve Lübnan’daki sivil ölümlerin derhal durdurulması gerektiğini vurguladılar.