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Fas'ta Filistin ve Lübnan İçin Protesto Gösterileri Düzenlendi

Fas'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi; sivil toplum kuruluşları ve halk sokaklarda birleşti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:32
Fas'ta Filistin ve Lübnan İçin Protesto Gösterileri Düzenlendi

Fas'ta Protestolar Sürüyor

Fas'ta, 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen protestolar, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak amacıyla düzenleniyor. Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti öncülüğünde gerçekleştirilen eylemler, bu hafta 52. kez yapıldı.

Şehirlerde Büyük Kalabalıklar

Protestolar, ülkenin farklı şehirlerinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kuzeyde Tanca ve Tetuan, batıda Kazablanka, doğuda Burkan ve Vucde, orta kesimde ise İnzken ve Agadir'de halk sokaklara döküldü.

Protesto Mesajları

Gösterilerde, "Filistin ve Lübnan'da dökülen kana vefa" sloganıyla bir araya gelen katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Arapların ve uluslararası toplumun saldırılara sessizliğini kınıyoruz" ve "İşgal ve normalleşme kesinlikle ortadan kalkacak" şeklinde mesajlar verdiler. Ayrıca, "7 Ekim unutulmadı, şehitler unutulmadı" ve "Zalim ve baskıcı siyonizm, tufanla yok olacak" sloganları da dile getirildi.

Gazze'deki Durum

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın düzenlediği kapsamlı saldırılara karşılık verdi. O tarihten itibaren, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında korkunç bir bilanço ortaya çıktı. 41 bin 802 Filistinli hayatını kaybederken, 96 bin 844 kişi yaralandı. Enkaz altında birçok kişinin hâlâ bulunduğu bildirilmekte. Özellikle hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade ediliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü Etkileyen Saldırılar

7 Ekim sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de israillilerin düzenlediği saldırılarda 740 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerginliklerin artmasına sebep oluyor.

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