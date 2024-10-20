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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas'ın Kazablanka kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı destek gösterileri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 04:37
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 04:37
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas'ta Gazze İçin Destek Gösterileri

Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve işlediği suçlar protesto edildi. Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen gösteride, Kazablanka kentinden toplanan onlarca kişi, Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Protestolar Yoğun İlgi Gördü

Protestocular, Filistin bayraklarıyla Gazze'deki katliamları kınarken; "Beyrut'tan Gazze'ye direniş ve gurur", "Hepimiz fedayız, kararlı direniş", "Halk normalleşmeyi yıkmak istiyor" ve "Fas ve Filistin tek halk, iki halk değil" diye haykırdılar. Ayrıca, "Normalleşme ihanettir" yazılı pankartlar da taşıdılar.

Ölü Sayısı Endişe Verici

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda, yaklaşık 42 bin 519 Filistinli yaşamını yitirirken, bunlardan 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olduğu bildirilmektedir. Saldırılar sonucu 99 bin 637 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce insanın kaldığı belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alınması, sivil altyapının tahrip edilmesine yol açıyor.

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