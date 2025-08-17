DOLAR
Fas'ta Gazze’ye Destek Gösterileri: İsrail'in Gazetecileri Öldürmesi Protesto Edildi

Taurirt ve Agadir'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve gazetecilere yönelik öldürmelerini protesto etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 02:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 02:22
Fas'ta Gazze’ye Destek Gösterileri: İsrail'in Gazetecileri Öldürmesi Protesto Edildi

Gösteri ve talepler

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023

Ülkenin doğusundaki Taurirt ve batısındaki Agadir kentlerinde düzenlenen gösterilere, Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti ile Filistin'e Destek ve Savunma Girişimi adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla katılım sağlandı.

Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı. Katılımcılar "Gazze’ye Fas’tan selam" ve "Halk Filistin’in özgürlüğünü istiyor" sloganları attı.

Gazetecilerin öldürülmesine yönelik tepkiler

İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda kaldıkları çadırı bombalaması sonucu, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteci yaşamını yitirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükseldi.

İnsani bilanço

Haberde yer alan verilere göre, İsrail'in ABD'nin desteğiyle uyguladığı belirtilen operasyonlar sonucu şu ana kadar 61 bin 897 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 155 bin 660 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölenlerin büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bildirildi. Ayrıca 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu, yüz binlercesinin yerinden edildiği ifade edildi. Kıtlık koşulları nedeniyle ise 108'i çocuk olmak üzere 251 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma çağrı ve kararlarına rağmen saldırıların sürdüğü vurgulandı.

